Banksy-Fotograf Barry Cawston in Völklingen

Das neueste New Yorker Werk des britschen Street-Art-Künstlers Banksy wird in einer Fotografieausstellung ab Sonntag im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zu sehen sein.

Barry Cawston, der als „offizieller“ Banksy-Fotograf gehandelt wird, habe einen Ausschnitt des rund 20 Meter großen Wandbilds diese Woche abgelichtet und in die Schau „Banksy's Dismaland & Others“ eingebracht, teilten die Ausstellungsmacher am Freitag in Völklingen mit. Mit der Arbeit ruft Banksy, der anonym arbeitet, zur Freilassung der inhaftierten türkisch-kurdischen Künstlerin Zehra Doğan auf.

In Fokus der Ausstellung stehen Banksys Projekte „Dismaland“ (2015) und „Walled Off Hotel“ (2017), denen Cawston in großflächigen Fotos eindrücklich nachspürt. „Möglicherweise schätzt Banksy die Bilder Cawstons gerade deswegen, weil er seine Kunst nicht abfotografiert, sondern sie in ein eigenständiges Kunst-Projekt überführt“, sagte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grewenig. Es sei das erste Mal, dass die Banksy-Projekte durch die Arbeiten von Cawston im Zusammenhang gezeigt würden.

Banksy, dessen Identität die Öffentlichkeit nicht kennt, gilt als größter Star der internationalen UrbanArt. Er ist seit mehr als 25 Jahren mit Spraydosen rund um den Globus unterwegs. Die Ausstellung in Völklingen mit mehr als 40 Werken läuft bis zum 4. November.

Ausstellung Banksy's Dismaland and Others - Fotografien von Barry Cawston

Webseite Banksy

Banksy bei Instagram

Barry Cawston über Banksy-Projekte