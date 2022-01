Bananen in der Drogenkiste

Man mag sich darüber streiten, ob der abgeleitet Spruch „Drogen haben kurze Beine“ aus einer Kampagne der Vergangenheit der Abstinenz und Nüchternheit unserer Gesellschaft dienlich war. Fest steht jedenfalls, dass der Mensch dem Rausch verfallen war, ist und vermutlich auch immer bleiben wird, wobei die potenzielle Legalisierung von Cannabis Experten zufolge diese Tatsache wahrscheinlich weder ver- noch entschärft. Denn soviel haben wir gelernt: Nur, weil etwas verboten ist, wird es deshalb noch lange nicht unterlassen.

Das zeigen übrigens auch spektakuläre Dorgenfunde, bei denen Beamte in Containern tonnenweise Heroin sicherstellen. Oder nichts ahnenden Bananenkäufer in den gleichnamigen Kisten statt gelber Südfrüchte jede Menge Kokain entdecken. Die Häufigkeit solcher Nachrichten ist inzwischen so bedenklich, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauert, bis es eine Nachricht wert ist, wenn in Bananenkisten ausnahmsweise Bananen gefunden werden und keine Drogen. Die Umbenennung der Schachteln in Drogenkisten wäre zu überlegen.

Man mag zu Rauschmitteln stehen wie man will – zur Verkürzung von Beinen führen sie aber nicht. Zur Verkürzung der Lebensspanne potenziell aber sehr wohl. Der Erfinder des Dschungelbuchs, Rudyard Kipling, notierte übrigens einst: „Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit benutzt.“ Und weil da möglicherweise etwas Wahres dran ist, hören wir an dieser Stelle auf, Worte zu produzieren. Nicht, dass Sie noch eine Überdosis abbekommen. (nyf)