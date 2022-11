Bald rollen die Züge divers

Herr Richard Lutz arbeitet hauptberuflich als deutscher Chef-Eisenbahner. Jemand muss ihm verraten haben, dass seine Zugräder nicht richtig rund laufen. So fallen im Sommer gern die Klimaanlagen aus, als Ausgleich streiken im Winter die Heizungen. Bisweilen hapert es an der Funktion der Toiletten oder der Speisewagen, und mit der Pünktlichkeit seiner Züge ist es auch nicht weit her.

Der DB-Chef hat sich all dies sehr zu Herzen genommen und ein Sanierungsprogramm gestartet. Den Anfang macht eine Regelung, wonach alle Bahnlerinnen und Bahnler künftig frei entscheiden können, ob sie ihren Dienst in Männer- oder in Damenkleidung verrichten wollen. Auf der Karriereplattform LinkedIn schrieb der DB-Chef: „Zugbegleiter:innen, Kundenbetreuer:innen, Lokführer:innen oder Servicekräfte können damit sowohl Artikel aus der Männer- als auch aus der Frauenkollektion bestellen und im Dienst tragen“. Man verstehe sich nämlich als diverses Unternehmen, und die Bahn wolle ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Chancengleichheit setzen.

Ein Sprecher räumte ein, dass es womöglich zu Anpassungsproblemen kommen könne. Aber falls beispielsweise einem Mann der Rock zu weit oder die Bluse zu eng sei, werde das von Schneidernden in Ordnung gebracht.

Das ist natürlich großartig. Alle Bahnreisenden können sich jetzt auf einen tadellos funktionierenden Schienenverkehr freuen. Hilfreich wäre nur noch eine Gebrauchsanleitung für die Fahrgäste. Sie wollen schließlich wissen, wie sie eine bärtige Schaffnerin in Rock und Bluse anzusprechen haben. (vp)