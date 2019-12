Bahnstreik in Frankreich - Auswirkungen in Deutschland

Monikas Arbeitstag beginnt um 10 Uhr. In der Ulmer Hirschstraße, zwischen dem Nordsee-Imbiss und der Drogerie Müller, rollt sie einen Teppich aus und legt darauf Mützen sowie Stirnbänder aus.

Die hat sie selbst gehäkelt und gestrickt und die passen jetzt auch in die Jahreszeit. Es ist Dezember und kalt, was nicht nur an den dick eingepackten Passanten zu erkennen ist, die an der 56-Jährigen vorbei eilen.

Obwohl sie schon seit 24 Jahren auf der Straße lebt: An die Winter, sagt Monika, habe sie sich bis heute nicht ...