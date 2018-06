Bahnchef will Lokführern am Mittwoch Vorschlag machen

Die Deutsche Bahn will auf die streikenden Lokführer zugehen. Bahnchef Rüdiger Grube kündigte in der „Bild“-Zeitung an, er wolle morgen gemeinsam mit Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber einen Vorschlag zur Befriedung der Lage unterbreiten. Dazu planen die beiden eine Pressekonferenz, wie es in Unternehmenskreisen hieß. „Der Tarifkonflikt darf nicht auf dem Rücken unserer Kunden und Mitarbeiter ausgetragen werden“, sagte Grube dem Blatt. Die GDL-Mitglieder wollen noch bis Sonntag streiken.