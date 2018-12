Holpriger Start in den Regelbetrieb: Nach der feierlichen Einweihung der neuen Straßenbahnlinie 2 in Ulm am Samstag ist es beim Start in den Alltag mit Berufspendlern am Montagmorgen zu Problemen gekommen. Offenbar wegen einer Fahrzeugstörung musste auf der Linie 1 und 2 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, so eine Störungsinformation der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf deren Internetseite.

Der genaue Grund für den Ausfall ist bislang unklar.