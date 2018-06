Bahn schützt Ticket-Automaten gegen Diebe

Die Deutsche Bahn will ihre Fahrkartenautomaten mit kleinen Farbkanistern sichern, um Diebstähle zu verhindern.

Damit reagiert der Konzern auf Schäden durch Automatenknacker.

Bricht ein Verbrecher den roten Kasten am Bahnsteig auf und versucht, das Fach mit den Geldscheinen stehlen, versprüht das Gerät violette oder grüne Farbe. Die Scheine werden ebenso eingefärbt wie die Täter. Die Farbpigmente haften besonders hartnäckig, so die Bahnverantwortlichen am Dienstag in Berlin. Die Farbe ist überdies mit einem chemischen Marker versehen, der den Täter eindeutig mit einer Attacke auf einen Automaten in Verbindung bringt.

Nötig wird die Aufrüstung durch die hohen Schäden, die vor allem Banden der Bahn beibringen. Zwischen 2011 und 2013 verdoppelte sich die Zahl der aufgebrochenen Geräte auf 560. Im Jahr 2014 sorgten verstärkte Bleche und Videoüberwachung für einen Rückgang auf knapp 400 Fälle. Doch den Schaden beziffert die Bahn auf 6,7 Millionen Euro. Schwerpunkte der Aufbrüche sind Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und das Rhein-Main-Gebiet.

Die Beute bleibt zwar meist bescheiden. Einem Serientäter konnten die Ermittler vor Gericht 36 Aufbrüche nachweisen. Rund 30000 Euro stahl der Kriminelle so. Der Schaden an den geknackten Automaten belief sich dagegen auf 800000 Euro. Dafür habe das Gericht den Mann zu vier Jahren Haft verurteilt, berichtet Bernd Stöberl von der Bundespolizei. „In der Regel gehen die Täter mit roher Gewalt vor“, berichtet er. Die Automaten würden aufgesprengt, aufgeflext oder aufgebrochen. Es seien vor allem organisierte Banden, die sich auf die Aufbrüche am Bahnsteig spezialisiert haben

Nun werden vor allem an besonders gefährdeten Bahnhöfen Automaten mit Farbkanistern ausgestattet. So dürfte es auch für Zeugen leichter werden, sich eine Belohnung zu sichern: 2500 Euro zahlt die Bahn jedem, der hilft, einen Aufbrecher zu fassen. „Solche Belohnungen haben wir auch schon ausgezahlt“, versichert Bahnvorstand Gerd Neubeck.

Immerhin erzielt das Unternehmen mehr als ein Viertel seine Verkehrsumsatzes mit diesen Geräten. Ärgerlich ist die Zerstörung vor allem in ländlichen Regionen: Dort gibt es oft keine Verkaufsschalter, wer einen Fahrschein braucht, ist auf die Automaten angewiesen. Kunden dürfen aber auch ohne Ticket in den Zug einsteigen und dort bezahlen – wenn sie auf den defekten Automaten hinweisen. Die Zugbegleiter können online feststellen, ob der Automat am Einsteigebahnhof tatsächlich nicht funktioniert.

Die Bahn will bis Ende dieses Jahres etwa 1000 Automaten mit den Farbpatronen ausstatten. Diese Geräte wurden als besonders gefährdet identifiziert, weil sie zum Beispiel auf Bahnsteigen schwach genutzter Stationen stehen. Etwa die Hälfte der Automaten, vor allem auf großen Bahnhöfen, dürfte nach Einschätzung der Bahn keinen besonderen Schutz brauchen.