„Bad Neighbors 2“: Fortsetzung der Erfolgskomödie

Ein Streit zwischen Nachbarn kann schon mal in einen Kleinkrieg ausarten. Auch die Komödie „Bad Neighbors“ erzählte von so einer Eskalation - mit Seth Rogen und Zac Efron in den Hauptrollen.

Der Film war international so enorm erfolgreich, dass eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit war. Nun kommt also tatsächlich „Bad Neighbors 2“. Erneut sind Rogen und Efron zu sehen, Verstärkung bekommen sie von Chloë Grace Moretz.

Diesmal hat sich das junge Paar Mac und Kelly gerade vom Nachbarschaftsstreit mit der Studentenverbindung erholt, da ziehen nebenan partywütige Studentinnen ein.

(Bad Neighbors 2, USA 2016, 91 Min., FSK o.A., von Nicholas Stoller, mit Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne)

Bad Neighbors 2