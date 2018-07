Bachmann-Preis mit neun deutschen Autoren

Wien/Klagenfurt (dpa) - Unter den 14 Bewerbern für den Ingeborg Bachmann-Preis sind diesmal neun deutsche Jungautoren. Sie treten Ende Juni mit drei Österreichern und zwei Schweizern zum Vorlesemarathon im österreichischen Klagenfurt an. Das teilten die Organisatoren in Wien mit.

Fünf der Teilnehmer an den 34. Tagen der deutschsprachigen Literatur sind Frauen. Damit ist der weibliche Anteil geringer als in den Jahren zuvor. Die Eröffnungsrede hält die deutsche Autorin und Bachmann-Gewinnerin 1998, Sibylle Lewitscharoff.

Der Bachmann-Preis gilt seit seiner Gründung 1977 als eine der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Die „literarische Leistungsschau“ ist nach der in Klagenfurt geborenen Dichterin Ingeborg Bachmann (1923-1973) benannt.

Der von 3sat live übertragene Wettbewerb - der wegen der idyllischen Lage am Wörthersee immer wieder als Betriebsausflug der deutschsprachigen Literatur bezeichnet wird - läuft vom 24. bis zum 26. Juni. In den drei Tagen tragen die Schriftsteller noch nicht veröffentlichte Texte selbst der Jury vor, die danach öffentlich und traditionell heftig darüber diskutiert. Neues Jurymitglied in dem aus sieben Experten bestehenden Gremium ist der deutsche Autor und Literaturjournalist Hubert Winkels. Den Vorsitz hat wie in den Jahren zuvor Burkhard Spinnen.

Bis zum Morgen des 27. Junis müssen sich die Juroren auf einen Autoren geeinigt haben, der die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Im vergangenen Jahr machte der deutsche Autor Jens Petersen mit seinem Roman „Bis dass der Tod“ über Sterbehilfe in einer Liebesbeziehung das Rennen. Während in früheren Jahren oft absolute Literatur-Neulinge unter den Teilnehmern waren, müssen sie heute bereits Texte veröffentlicht haben. Alle zum Wettbewerb eingereichten Texte sollen wie in den Jahren zuvor in mehreren Sprachen im Internet abrufbar sein.

Der Sender 3sat überträgt das Literaturspektakel trotz eher magerer Einschaltquoten an mehreren Tagen stundenlang live. Inzwischen habe man ein etwas ambivalentes Verhältnis zu dem Mammutprogramm, sagte der Leiter der 3sat-Redaktion im ORF, Hubert Nowak. Zwar sei man stolz auf die Vaterschaft dieses Wettbewerbs: „Quotenrekorde fährt man aber mit der tagelangen Live-Übertragung dieser Lesung nicht ein.“

