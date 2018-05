BA-Chef Scheele gegen Punktesystem im Einwanderungsgesetz

Von

Die Feuerwehr in Erbach und seinen fünf Teilorten ist gut aufgestellt und war im vergangenen Jahr bei 62 Einsätzen gefordert. Dabei fielen 1759 Einsatzstunden an. Dies illustrierte Gesamtkommandant Thomas Böllinger aus Donaurieden am Freitag in der Erlenbachhalle bei der Hauptversammlung mit Bildern und Fakten.

Am schwersten fielen zwei Brandeinsätze der Stufe B3 ins Gewicht. Am 7. Januar brannte ein landwirtschaftliches Gebäude in der Weilerstraße.