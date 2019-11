Bärenmarke und Weihenstephan rufen Milch zurück

32 Jahre lang hat Peter Ilmer sein Fotostudio in Ehingen geführt. Nach Weihnachten schließt er seinen Laden in der Kornhausgasse und geht in Rente.

„Menschen“, antwortet Peter Ilmer, wenn man ihn danach fragt, was er am liebsten ablichtet. Es spiele dann auch keine Rolle, ob es Kinder, Hochzeitspaare oder Bewerbungsfotos sind.

Ich schließe ein gutgehendes Geschäft, was man eigentlich nicht tut. Peter Ilmer

Und in seinen Berufsjahren hat er so auch manches Skurrile erlebt.