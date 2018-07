„Azul“ ist Spiel des Jahres 2018

„Azul“ heißt das Spiel des Jahres 2018. Das Legespiel wurde in Berlin von einer Kritikerjury gewählt. Das Gremium vom Verein „Spiel des Jahres“ sondiert jährlich den Spielemarkt und wählt jeweils aus allen Neuerscheinungen das nach ihrer Ansicht beste Spiel aus. In „Azul“ sollen Spieler mit Keramiksteinen im Miniformat den Palast des portugiesischen Königs Manuel fliesen. In der Begründung der Jury hieß es, das abstrakte „Azul“ vereine vermeintliche Gegensätze: ein nüchternes Spielbrett und ästhetische Mosaiksteine. „Allein das Material ist ein Genuss.“