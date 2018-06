Axel Milberg hat kein Problem mit starken Frauen

Essen (dpa) - Axel Milberg genießt die Arbeit mit starken Frauen. „Meine Frau ist eine Powerfrau und meine Mutter war es auch“, sagte der 56-Jährige bei der Deutschland-Premiere des Kinofilms „Hannah Arendt“ am Dienstag in Essen.

Daher sei ihm „durch tägliches Training in den heimischen Wänden“ die Arbeit an dem Film mit Regisseurin Margarethe von Trotta („Rosenstraße“) und an der Seite von Hauptdarstellerin Barbara Sukowa leicht gefallen. „Es ist eine Kraft, die gut ist, eine Kraft die etwas will“, beschrieb er die weibliche Stärke seiner Kolleginnen.

Axel Milberg spielt in dem Kinoporträt der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt deren Ehemann Heinrich Blücher. Im wirklichen Leben ist Milberg seit 2004 in zweiter Ehe mit der Kunstmanagerin Judith Milberg verheiratet.

