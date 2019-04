„Avengers: Endgame“ stellt neuen Preview-Rekord auf

Der Superhelden-Film „Avengers: Endgame“ hat bei seinen Previews in Nordamerika einen neuen Kassenrekord aufgestellt.

Laut Zahlen der Branchenseite Box Office Mojo wurden in den USA und Kanada mit den Vorführungen vor dem offiziellen Start am Freitag bereits 60 Millionen Dollar (53,8 Millionen Euro) eingespielt. Den bisherigen Rekord hielt „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ mit 57 Millionen Dollar. Der vorläufige Abschluss der „Avengers“-Reihe startet in 4 662 Kinos in Nordamerika, mehr als je ein Film zuvor.

Die Branche erwartet, dass am Startwochenende der bisherige Einspielrekord von „Avengers: Infinity War“ mit 257,7 Millionen Dollar gebrochen wird. Die Ticketseite Fandango hatte bereits am Donnerstag einen Vorverkaufsrekord gemeldet und erklärt, dass schon mehr als 8 000 Vorstellungen ausverkauft gewesen seien.

Box Office Mojo