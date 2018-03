Ava DuVernay arbeitet mit Sade und Sia

„Selma“-Regisseurin Ava DuVernay (45) hat für ihren Abenteuerfilm „A Wrinkle in Time“ (dt. Titel „Das Zeiträtsel“) prominente Musiker gewonnen. Die Sängerinnen Sade und Sia und der deutsch-iranische Komponist Ramin Djawadi („Game of Thrones“) wirken unter anderem an dem Soundtrack mit, wie DuVernay auf Twitter bekanntgab.

In den USA kommen Film und Soundtrack Anfang März heraus, in Deutschland ist der Kinostart für April geplant. Der von Disney produzierte Film dreht sich um zwei Geschwister, deren Vater nach einem wissenschaftlichen Zeitreise-Experiment auf mysteriöse Weise verschwindet. Die Kinder begeben sich auf die Suche. Als Schauspieler sind Chris Pine, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Michael Pena und Storm Reid an Bord.