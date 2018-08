Zwei Autos sind in Herford in die Garage und den Vorgarten eines Hauses gerast und haben erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens - das wäre der zweite Unfall innerhalb von zwei Tagen, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging. Am Mittwochabend war dabei im Hochsauerlandkreis eine unbeteiligte Frau gestorben, drei Menschen wurden schwer verletzt.