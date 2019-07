Autorin über die Generation „chillen“: Die Kinder schreckt ab, wie wir heutzutage leben“

Nach dem Turbo-Abitur sehnen sich die Jugendlichen nach Entschleunigung. Ob Sabbatical, Praktikum oder Freiwilligendienst – Hauptsache neue Erfahrungen sammeln und sich Zeit nehmen, um über die Zukunft nachzudenken. Die Journalistin Ulrike Bartholomäus ergründet in ihrem Buch „Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann“ die große Orientierungslosigkeit der Jugendlichen nach der Schule. Im Gespräch mit Miriam Heidecker erzählt sie, welche Strategien helfen, um den inneren Kompass zu finden, und wie Eltern helfen können und was sie lieber lassen sollten.

Frau Bartholomäus, Sie schildern den sogenannten Zimtschneckendialog? Mutter und Kind sind beim Bäcker. Die Mutter redet ihrem Kind so lange rein, bis es gar nicht mehr weiß, was es selbst eigentlich möchte. Was hat dieser Dialog in der Kindheit mit der späteren Orientierungslosigkeit zu tun?

Kindern und Jugendlichen werden heutzutage sämtliche Entscheidungen abgenommen. Die Eltern meinen es zwar gut, nehmen ihren Kindern dadurch aber die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln. Eltern sind heutzutage ängstlicher, die Kinder sind eigentlich unter ständiger Kontrolle und Überwachung. Jedes Kind kann diese Zimtschnecke alleine kaufen. Es kommt auf die Signale an, die die Eltern weitergeben. Sie sollten ihrem Kind stattdessen sagen, das kannst du, das schaffst du.

Sie wollen auf das Beispiel mit dem Skifahren hinaus?

Genau. Wenn ich sie nie alleine fahren lasse, lernen sie es nicht. Wenn sie wenige Male alleine fahren, lernen sie blitzschnell. Das ist der entscheidende Punkt: Kinder und Jugendliche müssen ihre Erfahrungen alleine machen. Sie brauchen mehr Freiheit, sie müssen auch mal hinfallen dürfen. Sie lernen durch Fehler und Irrtum.

Tun sich die Jugendlichen heutzutage deshalb nach der Schule so schwer?

Nach dem Schulabschluss mit 17 oder 18 ziehen sie bei den Eltern aus. Dieser Schritt überfordert die Heranwachsenden, weil sie eben viele Erfahrungen noch gar nicht alleine gemacht haben: sich alleine zurechtzufinden, alleine Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge für sich zu regeln. Dann werden sie plötzlich mit vielen Entscheidungen konfrontiert. Sie fallen dann in ein Loch und können oder wollen sich nicht entscheiden. So kommen sie auf die Idee, einfach mal nichts zu machen. Viele machen dann monatelang gar nichts. Neu daran ist, dass dies ein Massenphänomen geworden ist. Dabei sollte ein junger Mensch neugierig auf die Welt sein. Diesen Impuls zeigen aktuell die Hälfte der Jugendlichen nicht. Sie sind unreifer, weil sie viel behüteter und kontrollierter aufwachsen. Die freie Kindheit, als die Kinder nachmittags in Wäldern verschwanden, die ist lange her. Zweitens gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Schulabgänger, allein 19 000 verschiedene Studiengänge, sehr viele Ausbildungen. Das sorgt alles für große Verwirrung.

Welche Rolle spielt der digitale Lebensstil der Jugend?

Smartphones und Tablets sind Aufmerksamkeitsfresser. Anstatt zu studieren, verstecken sich die Jugendlichen hinter ihren Smartphones. Studien sagen, dass sich Jugendliche drei Stunden täglich mit Social Media beschäftigen. Ich halte das für untertrieben. Ich kenne viele, die sich sechs Stunden lang mit Social Media, Netflix, Snapchat beschäftigen.

Sie sprechen von der iGeneration.

Das Smartphone erscheint den Jugendlichen tausendmal interessanter als die Realität. Die Kinder ziehen sich aus dieser für sie langweiligen oder anstrengenden Realität zurück und flüchten in die Virtualität, weil da alles per Klick erreichbar ist.

Halten Sie ein Handy- oder Computerverbot für sinnvoll?

Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen und Probleme in der Erziehung. Man sollte Regeln aufstellen. Handyfreie Zeiten, während des Essens und nachts – für Kinder und Eltern.

Ist chillen nun gut oder schlecht?

Entscheidend ist, wie lange man chillt. Nach dem Schulabschluss können sie sich ruhig mal erholen. Das ist ja ein riesiger Stress. Da sollen die ruhig mal drei Monate lang den Sommer über das tun, was sie wollen. Ich unterscheide aber zwei grundlegende Dinge. Das eine heißt, rein gar nichts machen, auf dem Sofa sitzen und chillen. Etwas anderes sind Auszeiten, in denen etwas unternommen wird. Das Reisen halte ich für sinnvoll, wenn es selbst organisiert wird und auch zum Teil selbst finanziert wird.

Was empfehlen Sie unentschlossenen Jugendlichen?

Ich halte sehr viel davon zu jobben. Ich tue etwas, ich verdiene Geld. Das ist produktiver Input für das Gehirn, bringt Lebenserfahrung und Reife. In meinen Gesprächen mit den Psychologen kam heraus, dass es ganz schlecht fürs jugendliche Gehirn ist, wenn man monatelang nichts macht außer Ausgehen, Freunde treffen, Fitness oder mal eine Reise. Das ist nicht genügend Input für die Nervenzellen, die sich vernetzen wollen.

Was können Eltern konkret tun und was sollten sie lieber lassen?

Viele Eltern trauen sich gar nicht mehr, ihre Kinder zu kritisieren. Sie wollen das freundschaftliche Verhältnis nicht riskieren. Aber das ist nicht die Elternrolle. Die Jugendlichen wissen nicht, was sie auszeichnet, was sie besser als andere können, wo ihre Schwächen sind.

Wann sollten Eltern eingreifen?

Wenn im Herbst das Semester startet und jemand weiter nichts macht, dann sollten Eltern handeln. Neben den Eskalationsstufen wie Geldstopp oder das Einbinden in den Haushalt sind natürlich auch frühzeitige Gespräche wichtig. Darüber diskutieren und das Nichtstun infrage zu stellen.

Wann braucht es professionelle Hilfe?

Wenn sich mein Kind monatelang nicht bewegt, nur noch im Zimmer sitzt, keine Pläne schmiedet. Wenn es keine Motivation zeigt, in die Welt zu stürmen. Wenn mein Kind einen ängstlichen Eindruck macht. Auch unter Jugendlichen erkranken immer mehr an Depressionen.

Abitur um jeden Preis – inwiefern belasten die Erwartungen der Eltern die Kinder?

Die Eltern haben sehr hohe Erwartungen an ihren Nachwuchs, aber nicht jedes Kind wird ein Spitzensportler oder ein Mathegenie. Die Kinder glauben, dass sie auf jeden Fall Abitur machen und studieren müssen. Sie scheitern daran, dass sie einfach nicht geeignet sind für die Universität.

Könnte das auch mit der heutigen Lebenswirklichkeit zu tun haben? Beide Elternteile sind berufstätig und hetzen zwischen Arbeit, Kindern und Haushalt hin und her.

Die Lebensentwürfe sind tatsächlich extrem getaktet. Kleinen Kindern werden schon Arbeitstage von Erwachsenen zugemutet. Wenn die Eltern mit ihren Kindern gegen 16 Uhr nach Hause kommen, muss in den drei Stunden bis zum Abend alles stattfinden. Wer hat denn dann die Geduld, die Ruhe. Aber warum muss alles so schnell gehen? Kinder sind nun mal langsam. Wichtig ist, dass man Dinge lernt, sie alleine macht und sie in seinem Rhythmus macht. Heute besuchen Millionen von Menschen Yogakurse, um zu lernen, in ihrem eigenen Rhythmus zu atmen.

Also steht unsere heutige Lebenswirklichkeit der kindlichen Entwicklung entgegen?

Ich glaube, die Kinder schreckt ab, zu sehen, wie abgehetzt wir zum Teil arbeiten und leben. Das geht auf unser Konto. Was leben wir denn vor im Berufsleben und im Privaten? Wenn sie dann sagen, sie wollen chillen, dann ist das auch eine Gegenreaktion auf diese brutal beschleunigten Familien, wo wenig Zeit für Nichtstun ist.

Ulrike Bartholomäus (Foto: Bratto von Boehmer), geboren 1965, arbeitet als Wissenschaftsjournalistin und schreibt über Medizin, Politik und Kommunikation. Sie war Redakteurin für „Focus“ und arbeitet heute als Autorin für verschiedene Medien. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie hat eine 19-jährige Tochter und weiß also, wovon sie spricht.