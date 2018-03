Autoren gesucht: Will schreibt Buch mit Studenten

Autor Markus A. Will holt für sein neues Werk „pizza2print“ junge Leser in seine „Schreibstube“. Der Krimi ist das erste interaktive Projekt des Wahl-Schweizers. Die Ideen der jungen Menschen sollen den Handlungsverlauf mitentscheiden können.

Wenn Markus A. Will ein Buch schreibt, läuft das normalerweise so ab: Der Autor entwickelt eine Idee. Diese diskutiert er mit Familie und Freunden. Sie wächst. Will sucht Inspiration, bringt Ideen zu Papier – mit Papier und Stift. Er formt Protagonisten, spinnt einen roten Faden und lässt laufen. Er zieht sich zurück, schreibt, denkt, schreibt. Bis die Seiten gefüllt sind, die Idee zu Ende erzählt ist. Drei Bücher hat der gebürtige Oberhausener und Wahl-Schweizer auf diese Weise verfasst, allesamt Thriller aus dem Wirtschaftsbereich. Auch für die Schwäbische schreibt er regelmäßig.

Für sein neues Buchprojekt „pizza2print“ geht Will neue Wege. Da ist zunächst die Idee. Die hat der Autor vor rund anderthalb Jahren entwickelt. So weit, so gewöhnlich. Neu ist, dass Will einen Zukunfts-Krimi im Internet mitplanen lässt. Im Mittelpunkt von „pizza2print“ soll ein Startup stehen, das Pizzen im 3D-Drucker herstellt, die mit Drohnen ausgeliefert und mit Bitcoins bezahlt werden. Es soll Morde geben, außerdem Menschen, die diese Morde aufklären bzw. vertuschen möchten. Das ist der Rahmen, den Will gezogen hat. Alles Weitere können junge Leser, darunter auch seine Studenten, mitbestimmen.

Das zweite Kapitel geht online

Und eben dieses Mitmachen, dieses Interaktive, ist die zweite Neuheit. Zwar sei er als Autor auch bei „pizza2print“ der letztlich Entscheidende. Doch der Weg zum fertigen Buch solle intensiv mitgestaltet werden von jenen, die seine Kapitelvorschläge auf www.markuswill.com/de/schreibstube kommentieren, kritisieren, fortschreiben. „Das ganze Projekt läuft langsam an und ist ,work in progress’“, erklärt Markus A. Will. Er erhoffe sich fruchtbare Beiträge und Ideen junger Menschen – ob aus Berlin, St. Gallen, Friedrichshafen oder sonst wo. Am Wochenende wird der Autor das zweite Kapitel online stellen.

Wieso das Ganze? „Wenn ich schon das Glück habe, mit jungen Menschen arbeiten zu können, kann ich mit ihnen etwas völlig Neues ausprobieren und sehen, was der Schwarm mit meiner Grundidee anfängt. Ziel ist es, eine Kommentatoren-Community aufzubauen, die Spaß daran hat, mir mitzuteilen, wie ein interessanter Handlungsverlauf aussehen könnte. Und selbstverständlich dürfen auch reifere Leser mitkommentieren“, sagt Will. Die besten Ideen will er voraussichtlich in einem Wettbewerb gegeneinander antreten lassen.

Mitmachen ist ab sofort möglich

Wer Fragen hat, kann sich direkt an den Autor unter autor@markuswill.com wenden. Auf seiner Internetseite erklärt Markus A. Will das Projekt im Video. Seine „Schreibstube“ ist unter www.markuswill.com zu erreichen.