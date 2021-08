Autofahrern droht neues Stauwochenende

Autofahrern drohen am kommenden Wochenende wieder durch die Ferienzeit bedingte Staus. Der Automobilklub ADAC verwies am Montag darauf, dass in Thüringen und im Süden der Niederlande am Wochenende die Sommerferien enden.

Auch in Bayern und Baden-Württemberg seien wegen der sich dem Ende zuneigenden Ferien Urlaubsrückkehrer zu erwarten. Bei schönem Wetter dürften gleichzeitig viele Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs sein. Außerdem lief mittlerweile das saisonale Lastwagenfahrverbot an Samstagen aus.

Wartezeiten an den Grenzen wohl etwas kürzer

Besonders belastete Strecken sind dem ADAC zufolge die Fernstraßen Richtung Nord- und Ostsee und zurück. Dazu kommen die Autobahnen rund um München, also die A8, A9, A95, A96 und A99. Auch auf der A5 zwischen Basel und Karlsruhe oder der A7 sowohl im Norden zwischen Flensburg und Hamburg als auch im Süden zwischen Füssen/Reutte und Würzburg sei mit Staus zu rechnen.

Auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland wird nicht mehr so viel Verkehr wie in den Vorwochen erwartet. Problemstrecken seien aber klassische Urlauberrouten wie Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthardroute. Die Wartezeiten an den Grenzen dürften nach Einschätzung des ADAC etwas kürzer ausfallen.