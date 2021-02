Autofahrer fährt in Passanten - zwei Männer tot

Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf einem Bauernhof in Aulendorf ist am Samstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht die Flammen – rund 120 Feuerwehrangehörige, Spezialkräfte, das DRK und die Polizei sind bei dem Einsatz in Wallenreute gefordert. Dabei haben sie mit widrigen (Wetter-)Bedingungen zu kämpfen.

Gegen 16 Uhr ging die Alarmierung ein. Zu diesem Zeitpunkt war nur klar, dass ein Ökonomiegebäude, das mit Heu und Stroh gefüllt ist, in Flammen steht.