Autobombe in Kairo: Mindestens drei Tote

Kairos Innenstadt ist am Freitagmorgen von einer heftigen Explosion erschüttert worden: Vor dem Polizeihauptquartier explodierte nach Angaben des Innenministeriums eine Autobombe und riss mindestens drei Menschen in den Tod.

Weitere 47 Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher im ägyptischen Staatsfernsehen sagte. Der Anschlag habe einem Polizeihauptquartier in der Hauptstadt gegolten. Die Explosion habe das Gebäude sowie ein benachbartes Museum beschädigt.

Ein AFP-Reporter berichtete, die Außenwand des Gebäudes sei zum großen Teil bei der Explosion zerstört worden. In der Straße vor dem Polizeihauptquartier klaffe zudem ein tiefer Krater. Eine riesige Rauchwolke hing am Himmel über dem Zentrum der ägyptischen Hauptstadt.

Am Samstag jährt sich der Ausbruch der Revolution gegen Langzeitpräsident Husni Mubarak zum dritten Mal. Aus Furcht vor Anschlägen hatte die Übergangsregierung Sicherheitsvorkehrungen bereits erhöht. So stellten etwa die staatlichen Eisenbahnen am Donnerstag den Betrieb zwischen Oberägypten und Kairo ein.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Juli vergangenen Jahres wurden bei Anschlägen in Ägypten immer wieder Polizisten und Soldaten getötet. Die blutigste Attacke riss im Dezember auf der Sinai-Halbinsel 15 Menschen in den Tod, die meisten von ihnen waren Polizisten. Zu dem Autobombenanschlag eines Selbstmordattentäters auf das Hauptquartier der Sicherheitskräfte in der Region bekannte sich damals die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Gruppe Ansar Beit al-Makdis.