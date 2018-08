Autobahnbrücke stürzt bei Genua ein - Mindestens elf Tote

In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine Autobahnbrücke eingestürzt, mindestens elf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium in Rom. Ansa zufolge soll die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe eingestürzt sein, auf einem etwa 100 Meter langem Stück. Rettungskräfte hätten mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern gezogen. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die Brücke auch führt. In der Nähe seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden.