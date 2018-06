Auto landet in sechs Metern Höhe zwischen Bäumen

In Heidesheim ist ein Autofahrer von der Autobahn abgekommen und in sechs Metern Höhe zwischen Bäumen gelandet. Der 26-Jährige habe sich am Abend selbst aus dem verkeilten Auto befreien können und sei nur leicht verletzt, teilte die Autobahnpolizei mit. Für die Bergung des Wagens sperrten die Feuerwehren die A643 in dem betroffenen Bereich für zweieinhalb Stunden komplett. Warum das Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Es wurde völlig zerstört.