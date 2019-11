Auto erfasst Kinderwagen - Fahrer flüchtet

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Unbekannter hat einen Pfleger des psychiatrischen Krankenhauses in Wasserburg am Inn mit Benzin überschüttet und versucht, ihn anzünden.

„Das Benzin am Boden verpuffte und der Pfleger konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Durch die Verpuffung erlitten der Pfleger sowie mehrere Patienten der Station eine Rauchgasvergiftung.

Der Unbekannte hatte nach Auskunft der Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einem Benzinkanister in der Hand an der Eingangstür der Station ...