Auszeichnung für Lady Gaga und Ariana Grande

„Wir schauen uns den Film auf jeden Fall an, und zwar mit unserer Stammtischgruppe im Bürgerstüble in Gohren.“ Dass Susanne Unser in 14 Tagen unbedingt in der ersten Reihe sitzen will, hat einen ganz besonderen Grund: Ihr Haus „Kölle“ in der Nähe der Langenargener Malerecke spielt in der Geschichte über den Tütensuppenproduzenten Theo Hansen (Günter Maria Halmer), der seine Firma einfach nicht an seinen Sohn übergeben will und sie mit seinem Sturkopf fast ruiniert, eine Hauptrolle.