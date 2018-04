Auswärtiges Amt verurteilt Angriffe auf Ost-Ghuta auf das Schärfste

Von Schwäbische Zeitung

Ein 50-Jähriger ist am Samstagmittag, kurz vor 13 Uhr, mit seinem Motorrad auf der B 492 von Schelklingen kommend in Richtung Ehingen gefahren. Nach dem Kreisverkehr bei Allmendingen beschleunigte er unkontrolliert und kam in die Fahrbahnmitte. Er streifte mit seiner Suzuki einen entgegenkommenden Mercedes am Spiegel und stürzte. Darauf folgend rutschte er gegen das nächste Auto im Gegenverkehr, einem Opel Corsa. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen.