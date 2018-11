Australischer Fußballklub und Usain Bolt trennen sich

Die Bilder haben etwas Beschauliches: Schiffe bewegen sich gemächlich auf die Küste zu. Die See ist blau, die Sonne scheint, auf herbstlich roten Hängen kraxeln Soldaten herum. So präsentiert sich in diesen Tagen das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges.

Die Bundeswehr hat für das noch bis zum 7. November laufende Großmanöver „Trident Juncture“ mehr als 8000 Soldaten nach Norwegen verlegt. Insgesamt nehmen rund 50000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten, aus Finnland und Schweden teil.