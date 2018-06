Ausstellung in New York: Eröffnung ohne Ai Weiwei

New York (dpa) - Rund zwei Wochen nach einer Ausstellungseröffnung in Berlin hat in New York eine Schau mit Werken von Ai Weiwei ohne den in China festgehaltenen Künstler öffnen müssen.

„Ich würde mir wirklich wünschen, dass ich dort sein könnte“, sagte Ai Weiwei in einer im Brooklyn Museum gezeigten Videobotschaft. „Eine Schau in Brooklyn zu haben, aber nicht anwesend sein zu dürfen, illustriert meinen Zustand und den von so vielen anderen hier in China.“ Der 56-jährige Künstler darf sein chinesisches Heimatland wegen seiner Kritik an der Regierung in Peking seit drei Jahren nicht verlassen.

In Berlin war Anfang des Monats die weltweit bisher größte Werkschau Ai Weiweis eröffnet worden. In Brooklyn ist ab dem 18. April die Schau „Ai Weiwei: According to What?“ zu sehen, die zuvor Station in Washington, Indianapolis, Toronto und Miami gemacht hat. Ai Weiwei hatte in den 80er und frühen 90er Jahren lange Zeit in New York gelebt und gearbeitet.

