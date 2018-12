Auslosung des Champions-League-Achtelfinals

Von Schwäbische Zeitung

Viermal haben Einbrecher am Donnerstag in Altheim zugeschlagen. Gegen 18 Uhr sah ein Bewohner in der Silcherstraße die Einbruchspuren: Ein Unbekannter hatte an seinem Haus ein Fenster aufgebrochen und war ins Innere gestiegen. Der Einbrecher suchte im Schlafzimmer nach Brauchbarem. Er fand Schmuck und nahm ihn als Beute mit.

Eine Stunde später, gegen 19 Uhr, bemerkten zwei Bewohner im Egelsee, dass Unbekannte in ihre Häuser eingebrochen waren.