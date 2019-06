Auslieferungsgesetz: Hongkonger wollen erneut protestieren

Obwohl Hongkongs Regierung angekündigt hat, ein umstrittenes Gesetz zur Auslieferung an China auf Eis zu legen, haben Aktivisten für heute erneut zu einem Protestmarsch aufgerufen. Man werde nicht aufhören, es sei denn, das Gesetz würde komplett eingestellt, so die Organisatoren. Am letzten Wochenende hatten Hunderttausenden gegen das Vorhaben demonstriert. Danach kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern.