„Auris“ - Thriller nach einer Fitzek-Idee

Sebastian Fitzek hatte die Idee, Vincent Kliesch hat sie umgesetzt: in „Auris“ - einem Thriller, bei dem einen Hören und Sehen vergeht - buchstäblich.

„Auris“ ist das lateinische Wort für Ohr und der Spitzname von Prof. Matthias Hegel, einem forensischen Phonetiker. Dem besten, wie man in Fachkreisen meint. Sein besonderes Können beweist er gleich zu Beginn der Story. Doch bevor auf diese näher eingegangen wird, noch ein Wort zur Entstehungsgeschichte.

Mal wieder war es eine Alltagssituation, die Fitzek auf den Gedanken brachte: Ein Funkloch während einer Autofahrt, bei dem er übers Handy entweder gar nichts oder nur verzerrte Gesprächsfetzen wahrnahm, brachte ihn ins Grübeln: „Autobahngespräche sind nur etwas für Stimmen-Profiler.“ Sicher war er sich nicht, dass es solche Leute gibt, also forschte er nach und fand heraus: „Und tatsächlich - die forensische Phonetik ist eine anerkannte kriminalistische Disziplin, die allerdings nicht von sehr vielen Experten beherrscht wird.“ Grund genug, etwas daraus zu machen - zum Beispiel ein Hörspiel. Doch das ist eine andere Geschichte.

Seinem Freund und Schriftsteller-Kollegen Vincent Kliesch aber überließ Fitzek die fixe Idee für eine Print-Fassung. Und der griff sie begeistert auf. Mal ganz ehrlich: Für einen jungen aufstrebenden Krimi-Autor, der sich für einen Weg fernab der klassischen Spannungsliteratur entschieden hat, gibt es weitaus schlechtere Werbung, als von einem Fitzek gepuscht zu werden. Es verwundert also nicht, dass der ganze fertige Thriller, für den der Berliner nach eigenen Angaben drei Jahre und fünf Fassungen brauchte, „Fitzek ausstrahlt“ - von dem originellen Gedanken bis hin zur überaus kurvenreichen Handlung, die nicht einmal geradeaus endet. Was wiederum einen oder mehrere Nachfolger impliziert.

Es kann also losgehen mit Prof. Hegel, der aus einer Stimme unter anderem Wahrheit oder Lüge heraushören, der daran Psyche, Herkunft und Gesundheit eines Menschen bestimmen kann, ohne ihn zu sehen. Sein absolutes Gehör und seine Fähigkeit, es für messerscharfe Schlussfolgerungen zu benutzen, haben ihm Weltruhm eingebracht. Hinzu kommt eine zweite Hauptperson, nämlich Jula, eine Podcast-Journalistin. Die junge Frau hat sich nach einer schlimmen persönlichen Erfahrung der Aufklärung von Justizirrtümern verschrieben. Für sie ist auch Hegel eine solche Angelegenheit. Denn dieser hat - kaum dass er den eingangs erwähnten Fall löst - den Mord an einer Obdachlosen gestanden und dafür eine lebenslängliche Haftstrafe angetreten.

Jula ist überzeugt davon, dass der Wissenschaftler zu Unrecht einsitzt. Sie will - gegen seinen Willen und den vieler anderer direkt oder indirekt Beteiligter - hinter den Grund seines Mordgeständnisses kommen. Natürlich begibt sie sich dabei selbst in höchste Gefahr und zieht dabei noch andere Menschen tief mit hinein. Hegel alias Auris, der sich vehement gegen Julas Engagement wehrt, kann nicht umhin, ihr mit seinen Fähigkeiten zumindest partiell auf die Sprünge zu helfen. Was auch immer in dem Roman passiert - es ist niemals so, wie man es erwartet. Das sichere Rezept, um Leser zu fesseln.

Kliesch fährt in dieser Story einen irren Kurs voller Überraschungen. Allerdings muss man auch sagen, dass nicht alles schlüssig ist. Auch die Motive für manche Tat muten etwas seltsam, wenn nicht abwegig an. Freunde des Nervenkitzels werden darauf möglicherweise weniger Gewicht legen und sich lieber am alles in allem spannenden Plot erbauen. Klar ist, dass der 44-jährige Autor, der zuvor bereits fünf Thriller veröffentlicht hat, sich offenbar in diesem Genre pudelwohl fühlt.

Keine Frage: Fans der Fitzek-Bücher werden das vorliegende Kliesch-Opus lieben und sich freuen, dass die beiden Thrill-Spezialisten eine Reihe um Jula und Auris ins Auge gefasst haben, denn, wie Kliesch im Nachwort bemerkt: „Schon während der Arbeit an Auris war klar, dass sehr viel Potenzial in der Geschichte und besonders in den Figuren von Jula und Hegel steckt. Ihr Zusammenspiel ist faszinierend, und es macht Spaß, darüber nachzudenken, wie sich diese Figuren weiterentwickeln können.“

- Vincent Kliesch: Auris, Droemer Verlag, München, 352 Seiten, 12,99 Euro, ISBN 978-3-4263-0718-2.

