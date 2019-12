Augsburg macht Bus und Tram im Zentrum kostenlos

Woran denken Sie, wenn sie Ortsnamen wie Sumpfohren oder Tigerfeld hören? Ein kleiner Tipp vorweg, die Bewohner von Sumpfohren stecken weder ihre Ohren in den Sumpf, noch wurde in Tigerfeld je ein Tiger gesichtet. Doch wieso heißen die Orte so und wie kamen sie zu ihrem Namen?

Hinweis: Dieser Artikel gehört zu unseren beliebtesten Texten und erschien erstmals Ende August auf Schwäbische.de.

Zahlreiche Leser haben uns ihre ungewöhnlichen Ortsnamen zugesandt und wir haben nachgeforscht, woher sie stammen und was sie ...