Aufruhr in der Schachwelt

Die Welt des Schachs bleibt vielen Menschen verschlossen wie ein Buch mit sieben Siegeln. Und das nicht nur jene Naturen, deren Konzentrationsfähigkeit und Geduld bereits bei einer Partie „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ überstrapaziert sind. Vielen ist das Spiel der Könige zu langweilig. Weil Matches in nahezu absoluter Stille über das Brett gehen. Was nicht bedeutet, dass vor oder nach dem Spiel nicht gewaltige Konflikte toben.

Im Augenblick schaut die Schachwelt gebannt auf zwei junge Herren. Der eine heißt Magnus Carlsen und ist sowohl Norweger also auch Weltmeister, und zwar mit 31 Jahren. Die zweite Figur hört auf den Namen Hans Niemann, ist lediglich 19 Jahre alt, Amerikaner und absolute Reizfigur für Carlsen. Der Konflikt rührt daher, dass der Weltmeister es nicht fassen kann, von einem grünschnabeligen Schach-Rowdy besiegt worden zu sein. Worauf Herr Carlsen – nicht vom Dach, aber sehr wohl auf der Palme – durchblicken lässt, dass Niemann womöglich betrogen haben könnte.

Rumms! Schon haben wir den Schach-Skandal. Ohne zu wissen, ob Niemann ein böser Bube ist: Betrogen wurde im Schach schon vorher. Etwa 2006 in Philadelphia, als ein Spieler darauf bestand, einen merkwürdig großen Hut zu tragen. Und solange er ihn aufhatte, gewann er jede Partie. Als man ihn unbehütet die Figuren ziehen ließ, verlor er jedes Spiel. Wir plädieren daher grundsätzlich für reine Glücksspiele. Denn wenn allein der Zufall über Sieg oder Niederlage bestimmt, braucht man auf den Gewinner auch nicht sauer zu sein. (nyf)