Aufholjagd mit drei Bestleistungen

Marc Hegele von der LSG Aalen ist bei den Deutschen Leichtathletik-Blockmeisterschaften nach einem Patzer zu Beginn eine erfolgreiche Aufholjagd mit drei neuen Bestleistungen gelungen.

Einziger Starter bei den Deutschen Blockmeisterschaften von der LSG Aalen war Marc Hegele (M 15). Er startete im Block Lauf und musste die Disziplinen 80 Meter Hürden, Ballwurf, 100 Meter, Weitsprung und 2000 Meter absolvieren. Nach seiner eher schwachen Qualifikationsleistung aus Unterkochen hatte er sich einiges vorgenommen. Doch schon beim ersten Wettkampf lief es nicht glatt. Gleich nach der ersten Hürde kam Hegele aus dem Tritt und fiel hin. Er reagierte blitzschnell und lief das Rennen zu Ende. Aber nun war klar, dass es in den nächsten Disziplinen nur noch darum ging, den Schaden zu begrenzen.

Einen Platz geklettert

Nach dem Ballwurf mit 46 Meter hatte sich der Aalener schon einen Platz nach vorne gearbeitet. Ab dem Sprint startete Hegele dann kräftig zur Aufholjagd. In 12,38 Sekunden kam er in einer neuen Bestzeit ins Ziel. Hochmotiviert sprang er sich im Weitsprung ein und die Einsprünge deuteten an, dass auch hier eine neue Bestleistung fallen würde. Im ersten Sprung traf Hegele das Brett fast optimal und landete bei 5,78 Meter. Damit übertraf er seine alte Bestleistung um 38 Zentimeter und war damit der viertbeste Athlet in seinem Block.

Dann hieß es nochmal alles aus sich herausholen im abschließenden 2000-Meter-Lauf. Der Aalener Hegele ging sehr stark an und heftete sich an die Fersen eines anderen Athleten. Als dieser in der zweiten Runde etwas langsamer wurde, zog ein anderer Athlet von hinten vorbei. Der Aalener ging auch hier mit.

Nach dreieinhalb Runden übernahm er dann die Führungsarbeit und zog das Tempo noch einmal etwas an. Auf den letzten Metern wurde Hegele noch vom späteren Gesamt-Drittplatzierten überspurtet. Mit neuer Bestleistung von 6:10,22 Minuten beendete der Aalener seinen Blockwettkampf. Mit einem Patzer aber den drei Bestleistungen erreichte Hegele am Ende den 14. Platz von 20 Athleten.

Hegele beim Landesvergleich am Start

Aufgrund seiner guten Platzierungen bei den Landesmeisterschaften in dieser Saison wurde Hegele außerdem zum Schülercamp in Steinbach und zum Ländervergleichskampf der U 16 eingeladen.