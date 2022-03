Nachwuchs-Umweltschützern und Aktivisten reicht es heutzutage oft nicht mehr, sich an Bäume zu binden oder gegen Atomkraft zu demonstrieren. Nein, der moderne Aktivist hat die Pflicht, „woke“ zu sein, zu deutsch „aufgewacht“. Das heißt so viel wie, sensibel zu sein gegenüber den tatsächlichen, unterstellten oder eingebildeten Befindlichkeiten von Anderen. Wer dagegen verstößt, gerade aus den eigenen Reihen, der kann nach überstandener Hexenjagd den Gang nach Canossa wagen. Wobei das Sprichwort bei den Aufgewachten gewiss auf dem Index steht, da Religion und alte weiße Männer bei ihnen nicht wohlgelitten sind.

Getroffen hat der Bannstrahl nun aber auch die Musikerin Ronja Maltzahn. Am Freitag will Fridays for Future erneut demonstrieren, in Hannover hätte Maltzahn singen sollen. Doch ihre Haut ist hell und sie trägt Dreadlocks à la Bob Marley. Für die „woken“ Aktivisten ein Unding. Sie luden Maltzahn wieder aus. Die Begründung: Sie würde sich die Frisur „kulturell aneignen“ ohne die systematische Unterdrückung von schwarzen Menschen zu erleben.

In konsequenter Fortsetzung dieses Irrsinns müssten Aktivisten sich nun folgenschwere Fragen stellen: War Martin Luther King ein unsensibler Nachahmer jener gewaltfreien Methoden, die Mahatma Gandhi einst in Indien groß machte? Muss man als deutscher Klimaschützer auf den Veganismus verzichten, da den einst Kolonialisierte schon lange vor uns pflegten? Und kann die Demokratie eigentlich weg? Die hat sich die halbe Welt von den alten Griechen „kulturell angeeignet“. (jovo)