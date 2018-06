Aufgegabelt: Landwirt, Metzger und Koch in einer Person

Das gibt’s nicht mehr so oft, dass einer als Landwirt seine eigenen Schweine und Rinder züchtet, sie als Metzger dann höchstpersönlich schlachtet und ihr Fleisch schließlich in der Küche zu bodenständigen Kreationen veredelt. Kürzer können Wege nicht sein. Der Exot, der diese berufliche Dreifaltigkeit auf sich vereint, heißt Martin Hald und seine Wirkungsstätte ist der Landgasthof Hirsch in Ellwangen-Neunheim.

Aber das ist nicht das einzig Bemerkenswerte. Zu nennen wäre da noch der Mut, beherzt in die Zukunft zu investieren. Das hat die Familie Hald getan und aus dem Gasthof ein Landhotel gemacht, in dem die Vergangenheit der früheren Generationen zwar spürbar bleibt, der kompromisslose Glaube an den Fortbestand kommender Generationen aber mindestens so deutlich abzulesen ist. Ein bisschen aufhübschen reicht dafür nicht. Da gilt es, den Laden vom Kopf auf die Füße zu stellen – und das hat die Familie in aller Konsequenz getan. Herausgekommen ist dabei eine wirklich gelungene Verbindung von Tradition und Gegenwart. Wohlfühlcharakter, Komfort und dabei nie Altbackenes.

Und irgendwie scheint diese Philosophie auch der Wegweiser für die Speisekarte zu sein. Denn sie offenbart eine schon fast radikale Regionalität und konzentriert sich auf Bewährtes aus der schwäbischen Leibspeisenküche – allerdings mit elegantem Hauch und ohne die Schwere vergangener Zeiten, als der Schwabe im Restaurant erst dann glücklich war, wenn ihm ordentlich der Ranzen spannte. Was aber ausdrücklich nicht heißen soll, dass der Gast im Hirsch vor seinem Teller verhungern muss.

Am allerwenigsten gilt das für den Hirschgrillteller, der so eine Art fleischgewordener Jahrmarkt all dessen ist, was Martin Hald so im Stall stehen hat. Rind und Schwein stehen voll im Saft, Kartoffelrösti knuspern fröhlich dazu und wer dabei Kalorien zählen möchte, der sollte schon mal einen Block bereithalten, denn da kommt einiges zusammen. Natürlich kann es der Chef auch leichter und kreativer – etwa wenn er Saltimbocca vom Saibling aus der Jagst serviert: Fein umwickelt mit Speck verbreiten die Filets, arrangiert auf Ratatouille, ihr Aroma. Ein rahmiges Sößle umschmeichelt die delikate Pracht. Versonnen löst sich ein Seufzer, als die Gabel ihre köstliche Fracht im Munde ablädt.

Zuvor hat bereits das Pfifferlingsüpple keinen Zweifel daran gelassen, dass im Hirsch ausnahmslos richtig gekocht, statt aufgerissen und angerührt wird. Besonders die Verwendung von saurer Sahne gibt dem Teller eine erfrischende Note.

Bei der Rhabarberlasagne ergibt die Experimentierfreude der Küche allerdings kein überzeugendes Ergebnis: Schwammig liegen die Teigschichten auf dem Teller. Anstatt mit Rhabarbergeschmack zu überzeugen, sind es Himbeeren, die da den Ton angeben. Immerhin: Treffliche Erdbeeren und ordentliches Eis trösten sehr gut darüber hinweg.

Es wäre ja auch ein bisschen viel verlangt, wenn Martin Hald neben seinen bemerkenswert multiplen Fähigkeiten auch noch sein eigener Konditor wäre.

Landgasthof Hirsch

Maierstr. 2

73479 Ellwangen-Neunheim

Telefon 07961-91980

Geöffnet: Donnerstag-Dienstag

von 11-14 Uhr und ab 17.30 Uhr, Mittwoch Ruhetag.

Hauptgerichte 9,90-18,90 Euro.

