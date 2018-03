Aufgegabelt: Die Geschichte einer kapriziösen Ochsenschwanzpraline mit Happyend

Das Restaurant Vinum im legendären Hotel Kleber Post in Bad Saulgau ist ein grandioser Gaumen-Amüsierbetrieb. Aber: Die Praline vom Ochsenschwanz braucht kein Mensch. Wenn Küchenmeister Pikantes in Pralinenform anbieten, so zwängen sie Zutaten in eine Hülle aus dicker Panade.

Der so entstanden Klumpen wandert dann in die Fritteuse, wo hohe Temperaturen das Innere meist austrocknen. Auch großen Küchenmeistern passiert so etwas. In diesem Fall Egon-Michael Durach, dessen Kreativität ansonsten immer den Geschmack trifft. Der Inhalt der Praline aber ist zäh und langfasrig, sodass seine Überbleibsel trotz eifrigster Kauversuche erst beim spätabendlichen Zähneputzen gänzlich aus dem Mund verschwinden.

Für den Rest des denkwürdigen Menüs gibt es allerdings nur noch ein passendes Wort: perfekt. Junge Servicedamen schweben elfengleich zwischen den Tischen und schenken unter den wachen Augen von Hausherrin Christine Durach dem Gast stetig Aufmerksamkeit. Der Stil des riesigen Gastraumes ist sozusagen zweifaltig: Dort der moderne Chic von dunklem Holz und Leder, hier eine Ecke mit Original-Eckbank aus der ursprünglichen Kleber Post, in der sich Schriftsteller der Gruppe 47 wie Grass und Böll die Köpfe heiß redeten.

Durachs Art zu kochen ist gelebte Schizophrenie am Herd, die aber nicht in eine geschlossene Anstalt mündet, sondern in kulinarische Freiheit, der es gelingt, ganz unterschiedliche Genießer zu erreichen. Denn die Karte spielt einerseits mit hochästhetischer Feinschmeckerküche (pochiertes Trüffel-Ei), andererseits mit gepflegter Bodenständigkeit (Zwiebelrostbraten).

Durachs Teller mit Wintergemüse zum Beispiel ist ein abenteuerlicher Spaziergang durchs Wurzelwerk: Rote Beete, Kürbis, Urkarotten und Ackersalat. Belugalinsen mit Biss begleiten das aromatische Spektakel vor einer Püree-Kulisse aus Kürbis und allerlei Rüben. Gebackener Brie auf Birnen-Chutney und Brot-Chips bilden dazu das Kontrastprogramm. Wer dieser moderne Interpretation von Gemüse misstraut, der kann sich anhand der Tafelspitzbrühe überzeugen, dass Durach sein Handwerk von der Pieke auf gelernt hat. Denn die Suppe ist ein Konzentrat aus ehrlichem Fleischgeschmack, angereichert mit Tafelspitzstückchen und bissfesten Gemüsewürfeln. Auf der Weinkarte des Hauses bieten sich dazu viele Begleiter badischer Anbaugebiete an. Außerdem überrascht sie mit einer inzwischen seltenen Auswahl großer Italiener und Franzosen. Genug edle Tropfen jedenfalls, um sich auch die Ochsenschwanzpraline schön zu trinken.

Restaurant Vinum Hotel Kleber Post

Poststraße 1

D-88348 Bad Saulgau

Telefon 07581-5010

Küchenzeiten täglich von 11.30 bis 14 Uhr und ab 18 Uhr.

Hauptgerichte 13-30 Euro,

Menü ab 35 Euro.

