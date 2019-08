Aufgegabelt: Alles Routine in der Traube Sigmaringen

Sogenannte Streu- und Speisewürze hat inzwischen eine lange Tradition sowohl in Privat- wie auch in Profiküchen. Am unbefangensten gehen die Schweizer mit ihrem Aromat und den verschiedenen Abwandlungen um. In nicht wenigen eidgenössischen Lokalen stehen flüssige oder pulverförmige Geschmacksverstärker direkt neben Salz- und Pfefferstreuer.

Das Dumme an solchen Mitteln ist nur: Wer richtig handwerklich kocht, der erzeugt dabei von allein genug Geschmack, der nicht erst künstlich verstärkt werden muss. Das ist auch der Grund, warum ein Gastronom generelles Misstrauen weckt, wenn er – auch nur teilweise – auf diese Mittel zurückgreift.

Im Hotel Traube in Sigmaringen stellt sich dieses unsichere Gefühl beim Probieren am wirklich gigantischen Salatbüffet ein. Nicht weniger als 24 Schüsseln sind dort aufgebaut! Es ist so gut wie unmöglich, wirklich alle durchzuprobieren. Während der Kartoffelsalat insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlässt, leiden andere Sorten an dem eingangs angesprochenen Phänomen, dass sie eben nach Fertigwürze schmecken. Das ist insofern schade, weil gerade das Herstellen eines Grunddressings eigentlich keiner industriellen Ergänzung bedarf. Trotzdem ist das Büffet ein Erlebnis – besonders hervorzuheben der Rosenkohlsalat mit Speck. Der mayonnaisige Eiersalat kann ebenfalls überzeugen. Die Frische ist bei den meisten der vielen Sorten erkennbar gegeben.

Die Maultaschen deklariert die sehr aufmerksame und freundliche Kellnerin als hausgemacht – davon abgesehen gibt es sie in der Traube unter anderem als panierte Version. Die gerollte Form ist dabei in Scheiben geschnitten, die wiederum wie ein Schnitzel paniert auf dem Teller landen. Das ist eine eher ungewöhnliche Darreichungsweise – und sie tut der Maultasche nicht besonders gut, weil das Frittieren dafür sorgt, den eigentlichen Kern der Speise nicht richtig schmecken zu können. Ein bisschen absurd wird der Teller aber dadurch, dass die panierte Maultasche mit einer süßen Asia-Soße gereicht wird. Was weniger originell sondern ratlos wirkt.

Tröstliches – begleitet von intensivem Duft – schwebt schließlich mit dem Wildragout ein. Die fürstlichen Wälder rund um Sigmaringen liefern ja reichlich Rohstoff.

Das Ergebnis auf dem Teller ist jedenfalls ein herzhaftes Weidmannsheil wert: Eine sirupartige Soße konzentriert intensive Waldaromen, abgerundet von süßen Preiselbeeren. Die klassische Garnitur mit eingemachter Birnenhälfte ist zwar da, aber ihre Abwesenheit hätte nicht weiter gestört.

Das gilt auch für die Schlagsahne, die in einem Schälchen separat auf dem Teller steht und deren Zweck ein Rätsel bleibt.

Die Spätzle sind von solider Qualität, gleiches lässt sich von den gebratenen Pfifferlingen sagen.

In Ermangelung eines hausgemachten Desserts – wie die Bedienung freundlicherweise offen und ehrlich kommuniziert – geht das Menü mit einem saftigen Zwetschgenkuchen zu Ende nebst einer Kugel Vanilleeis. Dieses Gedeck hat durchaus seine Qualitäten, nicht zuletzt wegen der verwendeten Mandeln.

Am Ende hinterlässt die Traube den Eindruck eines sehr routinierten Betriebs, dem an der einen oder anderen Stelle aber ein wenig die kulinarische Inspiration fehlt.

Von Erich Nyffenegger