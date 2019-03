Aufgebockter Kleinwagen mit Pariser Chic

Der neue DS3 Crossback soll mit Audi Q2 und Mini Countryman konkurrieren. Ein Elektroantrieb ist noch in diesem Jahr geplant.

Sie sind sportlich, verspielt und praktisch – in kaum einem Autosegment tummeln sich so viele Charakterdarsteller wie bei den kleinen Geländewagen. Und trotzdem gibt es offenbar noch immer ein paar Rollen, die unbesetzt sind. So eine hat jetzt der Citroën-Ableger DS für sich entdeckt und mit dem DS3 Crossback besetzt. Wenn der aufgebockte Kleinwagen als zweites komplett eigenständiges Modell der Marke im Mai zu Preisen ab 23 490 Euro in den Handel rollt, wird er zur PS-Preziose, die als nobles Kleinod den aggressiven und ambitionierten Auftritt vieler Konkurrenten kontern will.

Reichlich Glanz und Glamour

Aufgebaut auf einer gründlich modernisierten Plattform und wie alle Modelle der Marke mit einem etwas provozierenden Pariser Chic und reichlich Glanz und Glamour ziemlich unverwechselbar gezeichnet, misst der Crossback bescheidene 4,12 Meter in der Länge – und bietet dafür innen ganz ordentlich Platz: Vorne sitzt man so bequem und großzügig wie in der Klasse darüber. Die Rückbank taugt für Erwachsene zumindest auf kurzen Strecken. Und der Kofferraum fasst durchschnittliche 350 Liter.

Weil DS sich als Premiummarke versteht und der DS3 Crossback nicht gegen Hyundai Kona oder VW T-Cross, sondern gegen Audi Q2 und Mini Countryman fahren soll, ignorieren die Franzosen praktische Details wie eine verschiebbare Rückbank, sparen dafür aber nicht bei Ambiente und Ausstattung: Zu bestaunen ist deshalb eine Optik mit aufwendigem Leder mit einer Prägung, die an Gliederbänder von Uhren erinnert, verspielten Schalterleisten, die wie Reptilienschuppen aus Edelmetall wirken, und digitalen Instrumenten.

Nur ein Dreizylinder-Benziner

Außerdem sind ein paar Extras zu finden, die man in dieser Klasse nicht erwarten würde. Diese reichen vom intelligenten LED-Matrix-Licht über die versenkten Türgriffe, die sich den Passagieren schon beim Herantreten an den Wagen automatisch entgegenrecken, bis hin zu einer App, über die man den DS3 Crossback mit dem Smartphone starten und diese Fahrberechtigung auch mit anderen teilen kann. Vom – leider noch immer auf eine ausklappbare Plastikscheibe projizierten – Head-Up-Display und einem ziemlich autonomen Autobahnassistenten bis Tempo 180 ganz zu schweigen.

So opulent und avantgardistisch Auftritt und Ausstattung des DS3 Crossback auch sein mögen, so bodenständig ist der Antrieb – zumindest in der Startaufstellung. Denn da ist erst einmal nur ein Dreizylinder-Benziner mit einem mageren Liter Hubraum und 100, 130 oder 155 PS vorgesehen. Das ist deutlich weniger, als Teile der Konkurrenz zu bieten haben. Aber immerhin kombiniert DS den Motor in den höheren Leistungsstufen zum ersten Mal in diesem Segment mit einer Achtgangautomatik. Und weil es dazu auch noch eine Frontscheibe mit Akustikfolie gibt, kommt trotz des unverkennbaren Dreizylinder-Sounds selbst beim Fahren ein bisschen Noblesse auf.

Allerdings agiert der Crossback dabei eher vornehm als forsch, und trotz einer Höchstgeschwindigkeit von 208 km/h und einer elektronischen Fahrprofilregelung ist es mit dem Sportsgeist nicht ganz so weit her. Stattdessen gondelt er komfortabel und handlich durch die Stadt und lässt es über Land eher gelassen angehen. In der Ruhe, so lautet offenbar die Devise, liegt die Kraft. Den Kampf um die Poleposition sollen in dieser Klasse wohl andere ausfechten.

Die Spitzenposition will sich der DS3 Crossback lieber in einer anderen Liga sichern – und dann auch beim Antrieb noch zur Avantgarde aufsteigen. Denn schon in ein paar Monaten soll hinter dem eigenwilligen Grill neben einem Diesel mit 130 PS auch ein Elektromotor surren. Als Stromer mit 136 PS und über 300 Kilometern Reichweite ist der DS3 Crossback E-Tense dann nicht nur das erste selbst entwickelte Elektroauto im PSA-Konzern, sondern auch der Erstling in diesem Fahrzeugsegment.