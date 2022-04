Auf den Mensch gekommen

Das Leben ist fürwahr voller Rätsel und es werden immer mehr, wenn wir den Blick von der menschlichen Welt in die tierische lenken. Warum zum Beispiel begreifen wir die Katze als würdigen Spielkameraden, während wir das Huhn im Wesentlichen als schmackhafte Suppeneinlage betrachten? Womit wir ohne Umschweife auf den Hund zu sprechen kommen, der unser bester Freund ist, sofern es bei den Beziehungen mit unseresgleichen nicht so recht klappen mag.

Warum aber steht ausgerechnet ein Geschöpf an der Spitze unserer Sympathien, das dazu neigt, den Flokati zu ruinieren, an Möbeln zu knabbern und seinen Urin als Kommunikationsmittel für Artgenossen einzusetzen? Mindestens einen Teil der Antworten wollen Forschende aus den USA enträtselt haben. So habe sich der Hund durch die lange Gefolgschaft dem Menschen erstaunlich gut angepasst. Den sprichwörtlichen Hundeblick habe er sich demnach vom Menschen abgeschaut. Denn: Wenn wir einen Hund erblicken, der treuherzig aus der Wäsche oder aus dem Fell guckt, sitzen bei uns die Leckerli besonders locker.

Die Augenmuskulatur sei daher mit der Evolution gegangen und darum sei der Hundeblick auch immer flexibler geworden. Beim Urvater der Hunde, dem Grauwolf, zuckte hingegen noch kaum eine Wimper, sodass sein Blick eher ausgesehen hat wie das starre Antlitz eines Prominenten, der nicht von gesichtsstraffenden Schönheits-OPs lassen kann. Warum uns die Katze trotz ihrer unflexiblen Augenpartie ebenfalls nahe ist? Daran wird noch geforscht. (nyf)