Auf den Brand folgt Biedermeier

Aufgrund eines Unfalls war am Montag für mehrere Stunden der Bahnverkehr auf der Strecke Aulendorf und Tübingen beeinträchtigt. Gegen 8.30 Uhr hat ein Zug am Bahnübergang Obere Bergenstraße in Herbertingen einen Lastwagen erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Schranke nicht geschlossen. Die manuell zu bedienende Anlage soll zwar bedient worden sein, unklar ist noch weshalb die Schranken sich nicht absanken. Daher ist der Zug von Bad Saulgau kommend nach Schätzungen der Polizei mit rund 100 Kilometer pro Stunde ...