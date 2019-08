Auf dem Hosenboden Richtung Tal rutschen

Die Benutzung des Waldrutschenparks ist kostenlos, es muss lediglich die Bahn bezahlt werden. Wer mehrmals rutschen will, kauft sich am besten ein Tagesticket. Oft lohnt sich auch ein Kombiticket für 43 Euro (Kinder: 40,90 Euro). Denn neben den Rutschen gibt es am Bewegungsberg Golm noch einen Waldseilpark zum Klettern, eine Sommerrodelbahn und eine Seilrutsche, den Flying Fox, mit der man bergab fliegen kann. Infos unter www.golm.at