Auch für Veggie-Wurst müssen Tiere sterben

Selbst Fleischesser probieren sie ab und zu aus: Veggie-Wurst und andere fleischfreie Alternativen. Inzwischen gibt es solche Produkte nicht nur in ausgewählten Bio-Läden, sondern in jedem Supermarkt und Discounter zu finden. Das Sortiment reicht von Veggie-Lyoner bis zu fleischfreien Hackbällchen. Doch wer zu den Alternativen aus ethischen Gründen greift, dem könnte der Genuss vergehen.

Experten geben zu bedenken: Auch für vegetarische Wurst sterben Tiere. Für diese Produkte benötigen die Hersteller nämlich oft viele Eier. Stern.de hat das einmal nachgerechnet: Eine Henne legt rund 300 Eier pro Jahr und wird nach 15 Monaten geschlachtet, weil dann ihre Eierproduktion nachlässt. Im Vergleich eines Wurstprodukts und eines fleischfreien Produkts von demselben Hersteller kam das Online-Magazin zu der Schlussfolgerung, dass es zwölf Hühner braucht, um die gleiche Menge vegetarische Wurst herstellen zu können, die aus einem Schwein für das „Original“ gewonnen wird.

Vegetarische Buletten und vegetarischer Schinken kommen immer öfter in den Einkaufskorb. (Foto: DPA)

Der Vergleich sorgt für Diskussion. Auf vegetarierforum.de, einem Forum für Vegetarier, schreibt eine Nutzerin beispielsweise: „Kann man das ethisch überhaupt so vergleichen, auch wenn die Rechnung stimmen sollte? Das müsste ich ja dann in anderen Bereichen auch machen: Was ist schlimmer: die Scheibe Käse, ein Ei, ein Glas Milch, usw. Wie gehe ich damit um, wenn ich trotz eigener veganer Ernährung und Überzeugung dann doch Tierleid verursache? Da schwirrt mir gerade der Kopf.“ Andere verteidigen die Veggie-Wurst: „Vegetarische Wurst kann ein Übergang zu bewussterer Auswahl der Nahrung sein. Und wenn Deine Kinder sie gerne essen, ist das doch besser als wenn sie auf echten Schinken bestehen,“ schreibt ein Nutzer in dem Forum.

Inhaltsstoffe werden angeprangert

Kritiker finden in der Veggie-Wurst auch einen grundlegenden Widerspruch zum Vegetarismus. „Generell finde ich vegetarische Wurst sehr fragwürdig. Denn entweder bin ich Vegetarier und stehe dazu, dass ich kein Fleisch mehr esse. Dann brauche ich aber auch keinen Fleischersatz, sondern lebe mit meiner Entscheidung,“ schreibt eine Nutzerin auf Facebook zum Thema. Außerdem prangern sie die Produkte als hochverarbeiteten künstlichen Lebensmittel an.

Denn fleischfreier Aufschnitt brauche einiges an Zutaten, bis er aussieht und schmeckt wie Wurst. Eiklar, Pflanzenöle, Gewürze, Verdickungsmittel, Milch- und Pflanzeneiweiß seien Hauptbestandteile. Das Institut für alternative und nachhaltige Ernährung hat 2017 im Auftrag der Tierschutzorganisation Albert-Schweitzer-Stiftung die Produkte auf ihre Qualität geprüft. Die Experten kamen zu dem Ergebnis, dass Veggie-Produkte zwar, was die Proteinqualität angeht, durchaus mit den Originalen mithalten können – jedoch enthielten sie im Schnitt alle mindestens einen Zusatzstoff.