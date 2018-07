„Au Mann Schau“ - bunt und lustig

München (dpa) - Bunt und lustig hat am Samstagabend „Die Au Mann Schau "spontan aber herzlich"“ in München ihre Uraufführung gefeiert. Unter dem Jubel der Zuschauer zauberten Michael von Au und Tim Bergmann an dem „musikalischen Abend“ Gags am laufenden Band.

Der Berliner Theater- und Film-Schauspieler von Au, von Dieter Dorn nach München geholt und am Bayerischen Staatsschauspiel beschäftigt, war früher schon mit seiner „Au-Schau“ auf Tournee. Im Glitzerjackett auf den Spuren von Frank Sinatra und anderen Größen, als Willie Nelson und Julio Iglesias schnulzen Bergmann und von Au vor dem knallfarbenen Bühnenhintergrund von Antje Goldmann regelrecht hinein ins Saturday Night Fever. Zusammen mit Sharyhan Osman und Laurie Stettner als tanzende und singende Multitalente und dem achtköpfigen International Flamingo Orchestra bieten sie vor der ehrwürdigen Rokoko-Kulisse des Münchner Cuvilliés-Theaters ein durchgequirltes Potpourri aus Wortwitz und Swing, Varieté und Persiflage.

Von Langohrhasen, die schließlich als Keinohrhasen chirurgisch aus einer Schlange befreit werden, bis zu Meg Ryans vorgetäuschtem Orgasmus der Frau, an den kein Mann glaubt, aus der Liebeskomödie „Harry und Sally“ - Parodien auf Kinofilme wechseln mit teils verblüffend anders aufgelegten Evergreens. „Mackie Messer“ überrascht in einer peppigen Jazz-Variante, Janis Joplins Drogenstimme bekommt einen gottesfürchtigen Gospeltext und eine Rod Stewart-Schnulze einen neuen subversiv-platten Refrain als Lob für gute alte Zeiten: „Als Willy Brandt noch Bundeskanzler war, hatte Mutter noch goldenes Haar.“

Ohne musikalische und cineastische Kenntnisse bleibt freilich manche Pointe verschlossen. Der rote Faden? Vielleicht die Schauspielerin Barbara Schöneberg - oder schöne Senta Berger - als Stargast, auf die man wartet und die natürlich nicht kommt. Vielleicht auch Michael von Au, der Regie führt, wohl ein bisschen sich selbst spielt und am Premierentag zu seinem 46. Geburtstag von den Kollegen und Intendant Dieter Dorn ein riesiges rosafarbenes Schleifchen auf den Rücken bekommt. Vielleicht auch der Witz um jeden Preis, jeweils mit Steigerung: „Was ist ein Cowboy ohne Pferd - ein Sattelschlepper.“ „Geht ein Indianer zum Friseur - Pony weg.“ Inseriert eine Dame: „Suche Mann mit Pferdeschwanz - Frisur egal.“ Au Mann.