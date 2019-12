Atommeiler Philippsburg 2 geht endgültig vom Netz

In einigen Bereichen Lindaus ist Feuerwerk an Silvester verboten. Die Stadt weist auf das Verbot in weiten Teilen der Insel hin. Auch auf dem Festland sind Raketen und Böller nicht überall erlaubt.

Grundsätzlich dürfen Erwachsene an Silvester und Neujahr Feuerwerk zünden. Auch wenn es in Lindau keine Verbotszonen gibt, weist die Stadt darauf hin, dass es gesetzlich verboten ist, Raketen und Böller in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen zu zünden.