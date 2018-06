Athen lockert erneut Regeln für Bargeldabhebungen

Von Schwäbische Zeitung

Ein 50-jähriger Mann hat am Samstag gegen 17 Uhr in der Dinkelsbühler Straße Rauch aus dem Nachbargrundstück wahrgenommen. Als er nachsah, stellte er fest, dass sein 89-jähriger Nachbar, auf seinem Gartenstuhl sitzend, in Flammen stand.

Der 50-Jährige löschte sofort mittels Wassereimern das Feuer. Durch den hinzugezogenen Notarzt konnte allerdings nur noch der Tod des 89-Jährigen festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass vermutlich beim Entzünden einer Zigarette ein Streichholz oder die Zigarette selbst auf die Kleidung des ...