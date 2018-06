Athen denkt über härtere Sparmaßnahmen nach

– Entgegen ihrer vollmundigen Wahlversprechen denkt die Regierung in Athen nun doch über schärfere Sparmaßnahmen nach. Dies ist aus gut informierten Kreisen des Finanzministeriums zu hören. Noch sei aber alles im Fluss. Von einer Kehrtwende will die griechische Regierung aber offiziell nichts wissen. Bei den entscheidenden Verhandlungen zwischen Athen und den Experten der Geldgeber in Brüssel über die umstrittene Reformliste für das schuldengeplagte Land sollen nun Steuern im Tourismusbereich und für die Vermögenden des Landes in den Vordergrund rücken.