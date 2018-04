Astronomen verblüfft über Megafusion großer Galaxien

Von Rahel Krömer

Kaum vorstellbar bei den sommerlichen Temperaturen in diesen Tagen: Noch vor einem Jahr hatten die Obstbauern in der Region mit Frost zu kämpfen und verloren deshalb einen Großteil ihrer Ernte. Doch auch dieses Jahr kommen wegen des Wetters Schwierigkeiten auf sie zu, wie Redakteurin Rahel Krömer von Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf, erfahren hat.

Herr Büchele, wie sieht die Lage in diesem Jahr aus?