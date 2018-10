„Astro-Alex“ ist neuer Kommandant auf der ISS

Der Tag der Center-Parcs-Eröffnung ist für etliche Gäste zur Enttäuschung geworden. Am Montagabend häuften sich auf dem Feriengelände die Klagen über verdreckte oder nicht bezugsfertige Quartiere. Die Park-Leitung macht für die Zustände das Regenwetter verantwortlich. Dreck sei so von den Straßen in die Häuser geschleppt worden.

Während sich ein Teil der Gäste an der Rezeption beschwerten, waren aber gleichzeitig Restaurants und Freizeiteinrichtungen des zentralen Parkbereichs gut besucht.