Aston Martin baut Bond-Auto aus „Goldfinger“ nach

Die Kritik an der evangelischen Kirche wegen der Verdrängung von Obdachlosen von der Egelseewiese zwischen Bahnhof und Donau in Tuttlingen zeigt Wirkung. Dekan Stefan Berghaus teilte am Montag in einem Brief an unsere Redaktion mit, dass die Kirche ihre Entscheidung korrigiere und die Duldung der Obdachlosen auf dem Grundstück verlängert – bis eine andere geeignete Lösung gefunden ist.

Auslöser der Debatte, die vor allem im sozialen Netzwerk Facebook geführt wird, ist die Neuverpachtung der Egelseewiese.